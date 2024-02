PINGERIDA | Millised on selle hooaja kõige ilusamad vormel 1 autod? Miks on pooled masinad musta värvi?

Kuna vormelihooaega on ukse ees, siis on viimane aeg panna masinad välimuse järgi ritta. Ent samal ajal on F1 sari sattunud ootamatu portsu otsa. Praeguste masinate maksimaalne kaal on 798 kilo, sealjuures peab selle sisse mahtuma ka sõitja raskus. Aastatega aina targemaks muutunud meeskonnad said aga aru, et iga kilo on arvel ning masinate värv on osa sellest.