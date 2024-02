Noor isa Zirk: poeg sündis täpselt õigel ajal, sain ujumises pea vabaks ning tulemus tuli

Ujumise MM-il 200 meetris liblikas Eesti rekordi püstitanud, Pariisi olümpianormi täitnud ja viienda koha saanud Kregor Zirk tunnistas, et tal on eelnevate aastate jooksul olnud tagasilööke põhjusel, et teatud asjad on jäänud pähe kinni. Lapse sünniga on aga ootamatult fookus nihkunud mujale ning vabastanud vaimu.