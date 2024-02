Tomingas ja Co. jõuavad kinolinale. „Tuuli ei saa ise ka aru, kui suur asi ta Eestis on“

„Umbes neli aastat tagasi tundus, et laskesuusatamises ja just naiste koondises on täidetud kõik tingimused, et sellest võiks sündida üks huvitav lugu,“ kerib Keil ajaratast tagasi. „Absoluutselt väheoluline pole ka see, et film on kallim kui novell ja filmil peab olema vaatajaid. Ja laskesuusk on Eestis suur asi. ERR-i vennad väidavad, et suurim telesport üldse.“