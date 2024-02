INTERVJUU | Eesti parima e-spordi meeskonna tegevjuht: arvutimänge ei peaks lapsele keelama, tähtis on tasakaal

Alates möödunud aastast on legendaarne nimi aga teinud Counter-Strike’i maastikul taassünni ning nähakse vaeva, et e-sport Eestis areneks, mängijad saaksid rahvusvahelist tunnustust ja et jõutaks suurte tulemusteni. Seni väiksematel turniiridel osalenud sYnck on endale seadnud suured sihid ning näitasid südikat mängu hiljuti toimunud Counter-Strike 2 maailmameistrivõistlustega võrreldava Majori turniiri kvalifikatsioonivoorudes. Võtsime ühendust meeskonna taasasutaja ja tegevjuhi Tauri Tiitsaarega, et meeskonna ja Eesti e-spordi skeene praegusest seisust paremini aru saada ning vaadata ka tulevikku.