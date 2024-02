Norra suursaadik ja Norra Saatkonna asejuht osalevad Tartu Maratonil

Murdmaasuusatamine on Norras populaarne spordiala ja paljud norralased osalevad talvehooaja jooksul mitmetel võistlustel, sealhulgas ka Norra oma suusamaratonil, kuulsal Birkebeinerrennetil. Suursaadik tõdeb, et ta ise ei ole suusavõistlustel osalenud peale lapsepõlve. „Ma olen pigem viinud oma pere nädalavahetusel suusatama ning võtnud traditsiooniliselt kaasa apelsinid ja Kvikk Lunsj šokolaadi. Või on kaasa võetud hoopis lõkkepuud, et keset lund tule peal lõunat valmistada,“ lisas suursaadik. „Niimoodi saab veeta ka talvel õues terve päeva.“