Just 28-aastane Ermits ja 24-aastane Siimer on Tšehhis Nove Mestos peetaval MM-il parandanud karjääri parimaid kohti kõige jõudsamalt. Esmalt Ermitsast. Tema hooaeg on olnud etem kui paar viimast, ent teisipäevase 15 km tavadistantsi 13. kohta oli üpris keeruline oodata. Ka Lindingeril.