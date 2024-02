DELFI VIDEO | Tomingase disklahv hämmastas treener Pääsukest: see on ju äärmiselt ebamugav

Kuigi Tomingasele tuli taoline reegel suure üllatusena, siis tema esimesele treenerile Tõnu Pääsukesele mitte. Samas on legendaarne juhendaja veendunud, et midagi pahatahtlikku Tomingase tegutsemises polnud.

„Kui sa asetad kepid jalge juurde ja samal ajal on pilk laskmisel, siis oma nina alla ju ei vahi ja võid kogemata vastu rihma minna. Tegelikult on see ju äärmiselt ebamugav, kui rihm suusa all on. Ma ei usu, et keegi seda üldse teha üritab,“ selgitas Pääsuke.