Hyundai boss Ott Tänaku nõrkusest: olen igasuguseid asju kuulnud

Kuna Hyundail on tänavu taas kaks tippsõitjat - Tänak ja Thierry Neuville -, on küsimuseks, kuidas suure egoga mehed suudavad leppida tiimikorraldustega, kui meeskond tahab hakata mängima neist ühe peale.

Abiteboul ütles enne Rootsi rallit Belgia avalik-õiguslik ringhäälingule RTBF, et on eestlase kohta igasuguseid asju kuulnud, kuid usaldab oma sisetunnet.

„Oti tugevaim külg on tema kiirus. Tema nõrk külg, ma ei tea. Olen igasuguseid asju kuulnud, aga ma arvan, et ta on keegi, kes on oma valikute osas palju küpsemaks saanud. Mingil hetkel peate oma valiku tegema ja oma teekonna valima. Ootan huviga. See võib olla meeskonna jaoks keeruline, kuid usaldan oma kogemust,“ lausus tiimijuht.