DELFI VIDEO | Võrkpallur Kertu Laak veedab vaba päeva laskesuusatamise MM-il: võistlus pole alanudki, aga juba praegu on äge

Delfi sai Laagiga jutule tund enne meeste 20 km individuaaldistantsi algust. „ERR-i (Eesti rahvusringhääling - A.K.) inimestega on aastate jooksul kokku puututud ja tuli selline mõte, sest olen saanud võistlust paar päeva telekast vaadata ja melu tundus äge. Võistlus pole veel alanud, aga juba praegu on äge,“ rääkis ta.

„Nägin, kui (Tominga nime taha) disklahvimärk ilmus. See on hästi kurb - meil võrkpallis disklahvi pole, aga tean küll tunnet, kui pingutad ja ei tule välja või midagi sellist juhtub. Kui näen, et pärast võistlust tuleb intervjuus pisar silma, elan seda koos sportlasega läbi. Või isegi kui läheb hästi - suudan sinna võib-olla rohkem sisse elada,“ ütles Laak.