Hollandi koondise jalgpallur mõisteti narkokuriteo eest kuueks aastaks vangi

Moskva Spartakis mängiv 32-aastane Promes Amsterdami kohtuistungil ei osalenud. Tema esindajad kinnitasid, et kaebavad otsuse edasi.

Promes sai ka eelmisel aastal kodumaal reaalse vanglakaristuse, kui ta mõisteti süüdi oma nõo ründamises ja põlve pussitamises. Selle 1,5 aasta pikkuse vanglakaristuse on Promes samuti vaidlustanud.

Promesi arvel on rahvuskoondises 50 mängu ja seitse väravat. Lisaks oma kasvatajaklubile Ajaxile on ta varem mänginud Sevillas, Go Ahead Eaglesis ja Twentes.