Spordidirektor Kõiv Tuuli Tominga disklahvist: olin sellest reeglist teadlik

Kuna kohtunikud nägid, et Tomingas sättis eile viimases lasketiirus kepirihma suusa alla - mis on määrustega keelatud -, tähendas see, et 11. koha saanud eestlanna diskvalifitseeriti.

Kui Tominga treener, aastakümneid laskesuusatamises tegev olnud Indrek Tobreluts ütles, et tema kuulis sellisest reeglist esimest korda, siis Kõiv kinnitas tänases ERRi laskesuusatamise MM-i erisaates, et tema oli reegliga kursis.

„Reeglist teadsin. Meil oli ka eelmise aasta juunioride MMil samasugune situatsioon ning seal tehti hoiatus. Aga kuna neid olukordi hakkas tulema ja selget lahendit ei olnud, siis pidi žürii iga kord kokku tulema ja arutama, et mis me teeme. Kas karistame minutiga, kahega, hoiatame. Tehti reegel, et kui sa asetad midagi suusa alla sihilikult, siis saab selle eest maha võtta,“ selgitas Kõiv.

„Küsimus ongi selles, kas sa asetasid või panid lihtsalt kepid maha. See on selline hall ala. Aga jah, [Tuuli puhul] see video oli, kus ta pani need kepid vaikselt maha. Tobreluts vaatas žüriiga selle video üle,“ lisas Kõiv.

Spordidirektori sõnul oli eilne otsus liiga karm.