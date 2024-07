Kaubikutäis õlut, Soomest laenatud korvid ja väike seltskond hulle ehk Kuidas toimus 2002. aastal Eesti esimene kettagolfiturniir

1. peatükk: Eesti esimene kettagolfiturniir

Kuna ta oli USA-s discgolf’i mänginud, hakkas mõte kerima, et võiksime mängu Eestisse tuua. William lõi kontakti põhjanaabrite discgolf’i-legendi Seppo Niemineniga ja käis seal võistlustel. Seppo oli selline Spede Pasaneni tüüpi vend, kes oli meist vanem, aga Las Vegases kunagi Elvisega ja kuskil mujal USA presidendiga kokku saanud. Neid pulle lugusid oli tal metsikult.

William Vesilind (üks Eesti esimese discgolf’i-turniiri korraldajaid): Kasvasin üles Virginia osariigis Fairfaxis, kus oli metsa sees järve kaldal väike rada. Et vanematest eemale saada, siis sõpradega mõnikord harva mängisime, aga mitte kuigi tõsiselt. Regulaarselt hakkasin alles pärast Euroopasse kolimist mängima. Eestisse jõudes võtsin ühendust Suomenlinnas endanimelist turniiri korraldanud Seppo Niemineniga, kellelt esialgu rentisin ühe tema valmistatud korvi ja hiljem ostsin üheksa korvi hinnaga 200 dollarit tükk. Need korvid olid mul pikalt alles, aga mõned aastad tagasi müüsin need erakollektsionäärile.