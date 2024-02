Noorim Antetokounmpo vendadest lõi käed Leedu kõrgliiga klubiga

Antetokounmpod on maailma ühed tuntumad korvpalluritest vennad. 29-aastane Giannis on planeedi üks säravam korvpallur ja 31-aastane vanem vend Thanasis on tema tiimikaaslane Milwaukee Bucksis. 26-aastane Kostas sai ka NBA-s kirja 22 matši, aga alates 2021. aastast mängib ta Euroopas ja sel hooajal kannab ta Ateena Panathinaikose särki.