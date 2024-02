Murdmaasuusatamise MK-etapi korraldajad tõmbasid vardasse Nõukogude Liidu lipu

Rootsi koondise treeneri Stefan Thomsoni sõnul oli Nõukogude Liidu lipu nägemine šokk. „Ma polnud seda lippu nii kaua näinud. Pidin üllatusest omi silmi hõõruma. Muidugi ma ei oodanud, et ma näen siin lehvimas Nõukogude Liidu lippu. Tundus, nagu meil oleksid endiselt 1980. aastad,“ märkis Thomson, kelle sõnul oleks pidanud ilmselgelt võistluse eel lipud maha võtma.

Lippude lehvimise põhjus on ühest küljest lihtne. Canmore’i kompleksis toimusid 1988. aasta Calgary olümpia suusavõistlused ning staadionil lehvivad siiamaani kõigi 36 osalenud riigi lipud. Nende juures on ühtlasi tahvel, millel on kiri: lipud esindavad maailmatasemel võidusõitu ja Canmore’i pärandit.