Teemu Suninen lõi käed Rally2 meeskonnaga

Suninen sai eelmise hooaja teises pooles enda käsutuse Hyundai i20 Rally1 auto, millega ta sai Eestis viienda, Soomes neljanda ja Kesk-Euroopa rallil kuueda koha. Kõik märgid viitasid sellele, et Suninen istub tänavu Hyundai Rally1 autosse ning sõitja agendi sõnul olid meeskonnaga kokkuleppedki olemas.

Masina valmistab soomlasele ette prantslaste CHL Sport Auto Team, mille ridades sõidab ka Sunineni kaasmaalane Emil Lindholm. „Mul on hea meel teatada, et ma sõidan 2024. aastal Hyundai i20 N Rally2 autoga. Ühendame jõud legendaarse CHL Sport Auto meeskonnaga, kes on valitsev seitsmekordne Prantsusmaa rallimeeskonna meister,“ lausus ta.