Leegionär Malmanis: Tartu klubi on organisatoorselt Hispaania tippmeeskondadega samal tasemel

27-aastase Malmanise CV on vägev, sest eelnevalt on ta käinud Baskonia, Real Betisi ja Murcia ridades väljakul Hispaania kõrgliigas ning mullu esindas ta Leedu meeskonda Neptunas. Ent reaalsuses jäid lätlase mänguminutid igas klubis üsna olematuks, mistap üritab ta tänavu Tartus karjäärile tuult tiibasse saada.

See on mõnes mõttes ka õnnestunud, sest tänavu on 206-sentimeetrine mängija Paf liigas kogunud keskmiselt kümme punkti ja kuus lauda. „Leedus oli mul üsna raske hooaeg. Seal oli teistsugune stiil, sest mängitakse füüsiliselt ja aeglaselt. Kuid see kogemus oli minu jaoks hea ja ma ei kahetse sinna minekut. Sain hooaja alguses suuri minuteid, aga ma ei kasutanud võimalust ära ning kohamängudes ma ei saanud sisuliselt üldse platsile. Sain aru, et pean enda kallal veel töötama ja pidin leidma koha, kus saan mängida. Jah, Paf liiga tase on veidi madalam kui Leedu kõrgliiga oma, aga saan mängida ja see on kõige olulisem,“ meenutas Malmanis möödunud aastat, mil ta Leedus viskas keskmiselt matšides viis punkti.

Leeduse enesekindluse kaotanud Malmanise sõnul oli tema Tartusse jõudmisel suur roll kaasmaalasest peatreeneril Gundars Vetral.

„Saame küll omavahel läti keeles rääkida, aga see pole võrreldes teiste mängijatega väga suur eelis. Võib-olla on tunda küll, et ta suhtleb minuga rohkem ja proovib aidata, sest olen Lätist. Kuid see oli ka suur põhjus, miks ma Tartusse tulin. Suvel rääkisin treeneriga ja see andis kindlustunde, et temaga on lahe koos töötada. Nii ongi,“ jätkas Malmanis.

Kaks aastat tagasi Tartus mänginud Edmuns Elkins muljetas hiljem Läti meediale, et lõunanaabrite klubidel on Tartu pakutavatest oludest väga palju õppida. Malmanis kirjutab sellele jutule kahe käega alla.

„Enne Tartusse tulekut suhtlesin Edmundsiga. Ta väga kiitis organisatsiooni ja linna, nüüd võin temaga täielikult nõustuda. Tartu organisatsioon on suurepärasel tasemel. Meil on kõik vajalik olemas, saalis on kõik vajalik olemas ja meeskonnaliikmed on väga vastutulelikud. Isegi Hispaaniaga võrreldes ma ei saaks öelda, et Tartu oleks kehvema tasemega. Ma pigem ütleks, et siinne organisatsioon on samal tasemel – väga tasemel meeskond,“ kiitis lätlane.