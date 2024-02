Laste ema kägistanud ja politsei eest plehku pannud NBA meister võeti vahi alla

Bexari maakonna ametivõimude sõnul süüdistatakse teda ründamises ja kägistamises. Politsei raporti põhjal läks Forbes esmaspäeval endise elukaaslase korterisse ning tungis talle kallale, aga naine suutis põgeneda ja politsei kutsuda. 30-aastane mees põgenes sündmuskohalt, aga päev hiljem said politsei mehe kätte ja ta on vahi all. Tegu pole esimese sarnase juhtumiga, sest aasta tagasi võeti ta samuti naisterahvale kalleletungi eest vahi alla.