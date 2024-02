TÄNA OTSEBLOGI | Mehed jagavad medalid laskesuusatamise individuaaldistantsil. Kas Norra võtab järjekordse kolmikvõidu?

Kolmapäeval on stardis kolm eestlast: Rene Zahkna stardinumber on 25, Kristo Siimeril 55 ning Raido Ränkelil 67. Eestlaste kolmikust on parim koht MM-ide individuaaldistantsidelt ette näidata Zahknal, kes sai 2021. aastal Pokljukas 33. koha.