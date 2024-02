OTSEBLOGI | Kristo Siimer tegi MMi tavadistantsil elu võistluse! „Mul on nii hea emotsioon praegu!“

„Mul on nii hea emotsioon praegu! Olen juba mitu korda õnnest nutnud. Ma võtsin täna rahulikult. Terve aeg oli mõnusalt tugev tunne, sain oma sõitu teha,“ sõnas õnnelik Siimer sõidu järel ERRile.

Kolmapäeval on stardis kolm eestlast: Rene Zahkna stardinumber on 25, Kristo Siimeril 55 ning Raido Ränkelil 67. Eestlaste kolmikust on parim koht MM-ide individuaaldistantsidelt ette näidata Zahknal, kes sai 2021. aastal Pokljukas 33. koha.