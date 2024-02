OTSEPILT DELFI TV-s | Karikakaitsja Kalev/Cramo võõrustab poolfinaalis nooruslikku Viimsit

Selle hooaja eel suurema noorenduskuuri läbi viinud Viimsi jõudis kolmandat aastat järjest karikavõistlustel nelja parema sekka. Esmaspäevases veerandfinaalis alistasid nad 26 punkti visanud Stefan Vaaksi vedamisel 76:75 Rapla Avis Utilitase. Mullu Narvas karika võitnud Kalev/Cramo sai veerandfinaalis lihtsama tööpäeva, sest nad olid Rakvere spordihallis 114:78 üle esiliigat juhtivast Kadrina Karud/Tere meeskonnast.

„Karikavõistlused on alati üllatusi täis, sest edasipääsemine sõltub ühest mängust,“ märkis vigastuse tõttu kohtumisi pingile jälgiv ja analüüsiv Hugo Toom. „Viimsi näitas Rapla vastu südikat mängu ning täna õhtul on oodata korraliku korvpallilahingut. Kuigi esmaspäevane mäng Kadrina Karude vastu polnud meie poolt ideaalne, siis oleme tänaseks oma järeldused teinud ning Viimsi vastu on meie motivatsioon kõrge. Kutsun kõiki fänne omasid toetama ning sõbrapäeva puhul võtke sõber ka saali kaasa!“

Viimsi meeskonna peatreeneri Valdo Lipsu sõnul on kohamängud hooaaja parim osa. „Meeskond on valmis ja motiveeritud ning nad teavad, et me oleme head tööd läbi hooaja - nüüd tuleb võidu kätte saamiseks nautida, pingutada ning endast maksimumi,“ sedastas juhendaja.

Viimases liigamängus kaotas Viimsi Kalev/Cramole 21 silmaga, aga sel korral lubas Lips anda hoopis kõvema lahingu. „Nüüd on meil ka hoopis teine võistkond, siis toona mängisime ainult enda noortega, aga praeguseks on mängupilti lisandunud keskmängija Tydus Verhoeven ja see annab meile kindlasti enesekindlust juurde,“ selgitas ta.

Tunamullu Kalev/Cramo alistas karikasarjas Viimsi poolfinaalis 88:52 ja mullu esikohamatšis 77:64. Tänavune kohtumine algab Sõle spordikeskuses kell 19, mängu pääsmed on saadaval Piletitasku keskkonnas. Sealjuures Kalev/Cramo peab hoolimata tulemuses laupäeval kell 17 algava medalimatši Saaremaal.