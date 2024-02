Norra meedia oma naislaskesuusatajate ebaedust: see õudusunenägu jätkub

Tänane võistluspäev oli järjekordne tagasilöök Norra naiskonnale, mis pole kolmel individuaaldistantsil MM-i medalile isegi lähedale jõudnud. Juni Arnekleivi 14. koht sprindis on siiani koondise parim tulemus.

„See, mida norralannad on seni teinud, on lihtsalt liiga halb. Kolm ja neli trahviminutit MM-võistluste hulka ei kuulu,“ kritiseeris teine NRK laskesuusatamise ekspert Ola Lunde.

„Norralannade sooritus on väga nõrk. Nii rajal kui ka lasketiirus,“ lisas Lunde.

Tandrevold ütles, et tema enesetunne ei olnud täna kõige parem, kuid samas polnud seis ka nii halb, kui tulemus näitas.

„Ma muutun väga ettevaatlikuks ja ei julge lasta. Ma kardan ebaõnnestuda. Eriti nüüd viimasel nädalal, kus olen palju eksinud, kus ma hakkan järjest rohkem kartma seda tunnet, mis peale võistlust tekib. Ja siis polegi üllatav, kui avastad, et see ei tööta,“ ütles Tandrevold NRK-le.

Regina Ermits tegi täna karjääri parima sõidu ja saavutas eestlannade parimana 13. koha. 11. kohal lõpetanud Tuuli Tomingas diskvalifitseeriti, sest kohtunikud nägid, et eestlanna sättis viimases lasketiirus kepirihma suusa alla – see on määrustega keelatud.