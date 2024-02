Andres Toobal enne mängu Tartu Bigbankiga: vastane on üsna räsitud ja nende mängus võib kaootilisust esineda

“See on olukorda muutnud, praegu on kõigest natuke puudu ja kui igalt poolt logiseb, siis muutub mängupilt ka kehvaks. Loodan, et läheme homme Selveri vastu võitlema. Logisesime juba Pärnu vastu, aga Jekabpils oli veel ise väga enesekindel ka ja sealt ka tulemus. Tabeliseisule ma hetkel väga ei mõtle, suurem ülesanne on saada oma mäng kuidagi jälle jooksma ja teine sama suur ülesanne on saada kasvõi Eesti meistrivõistlusteks vigastustega hädas olijad tagasi. Samas on praegu võimalus end näidata neil, kes tavaliselt vähem platsile pääsevad,” kommenteeris peatreener.