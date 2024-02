Eesti koondise jalgpallur liitus Austria kõrgliigaklubiga

„Tunnen, et on õige aeg uuteks väljakutseteks ja olen põnevil, sest mul on võimalus hooaja lõpuni Innsbrucki naiskonnaga liituda. Loodan, et võistkonda sisse elamine on sujuv ja suudan neid võimalikult palju aidata, samal ajal oma individuaalset mängu arendades,“ ütles Lillemäe.