Argentina peatreener kutsub Lionel Messi olümpiakoondisse

Mascherano ja Messi on endised klubikaaslased Barcelona päevilt ning mängisid pikka aega koos ka rahvuskoondises.

„Kõik teavad, milline on minu sõprussuhe Leoga. Temasugusel mängija jaoks on meiega [olümpial] liitumiseks alati uksed lahti. Kas ta selle vastu võtab, sõltub ilmselgelt temast ja tema valikutest. Aga kutse on tema jaoks olemas,“ kommenteeris Mascherano.