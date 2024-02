Lindpere Raja jalgpallihalli avamisel: see võib jääda pärast sportlaskarjääri lõppu minu elutööks

„Pätt teeb pätti, kuid kuna ta ei tegutsenud kõige targemalt, siis õnnega pooleks jäi hall püsti. Täna võime öelda, et hall läheb viie minutiga tühjaks. Kui hall oleks kärisenud, siis oleks see jäänud lume alla seisma. Halli välismaale õmblemisse viimise ja uuesti püstitamise kulu oleks olnud 100 000 eurot,“ avaldas Lindpere ning tõdes, et loodetavasti midagi sellist rohkem ei juhtu. „Eesti politsei teeb head tööd ning turvameetmeid on ka täiustatud. Kõik koostööpartnerid on ka valvsad. Väga loodame, et inimesed saavad aru, et tegeleme noorte spordi arendamisega.“