Rootslane kritiseeris laskesuusa MMi: see on põrgu maa peal

„Toit: jama. Ilm: jama. Rootsi edu: puudub. Publik: tervelt viis pluss. Muude rõõmude puudumisel väärib publik kogu MM-i MVP-d (kõige väärtuslikuma esineja auhinda - toim-.),“ kommenteeris Käck.

Rootslane imestab, et nii suured rahvamassid tahavad üldse Nove Mestosse tulla.

„Vaatamata viletsatele tingimustele on võistlustele müüdud üle 200 000 pileti. See, et inimesed tulevad siia vabatahtlikult, käib mul üle mõistuse. Võib-olla teeb alkohol selle lihtsamaks... Laupäeval seisis üks joodik areeni ees ja oksendas. Tundub mõistlik, sest selline tundub kogu see MM-i korraldus,“ kirjutas Käck.

„Nove Mesto, sellepärast kutsutaksegi seda kurjaks külaks. Pigem põrgu maa peal,“ ironiseeris rootslane.

Ta lisas, et kui MMilt midagi positiivset otsida, siis selleks on Prantsusmaa ja Norra koondised, kes on rasketes oludes suusahooldusega väga hästi hakkama saanud.

Tänavusel Nove Mesto MMil on valitsenud väga keerulised olid. Enne mängude avapäeva tuli võistlejate ametlikud treeningud ära jätta, sest võistluste eel käis võistluspaigast üle kõva torm. Lund on võistluspaigas lisaks radadele praktiliselt ainult nõlvadel ja seegi on kohati must. Lisaks on mängude ajal sadanud vihma, mis on muutnud tingimused veel keerulisemaks.