Surmavalt haige Sven-Göran Erikssoni unistus Liverpooli juhendamisest saab teoks

75-aastane Eriksson ütles eelmisel kuul, et on alati olnud suur Liverpooli fänn ning unistanud klubi peatreeneriks saamisest. Nüüd on Liverpool rootslase sõnasabast kinni haaranud ning leidnud talle võimaluse vähemalt üheks päevaks oma unistus teoks teha.