BLOGI JA FOTOD | Ermits tegi MMi tavadistantsil karjääri parima võistluse, Tomingas sai disklahvi

Ermits sai nelja lasketiiru peale kokku kaks trahvi ning kaotas täpselt lasknud Vittozzile kolme minuti ja viie sekundiga.

Tuuli Tomingas lõpetas kahe trahvi juures 11. kohal, kuid paraku ta diskvalifitseeriti võistluse järel. Kohtunikud nägid, et eestlanna sättis viimases lasketiirus kepirihma suusa alla, mis on aga reeglitega keelatud. See annab kohtunike hinnangul sportlasele eelise, sest aitab laskeasendis stabiilsust parandada.

Tominga treener Indrek Tobreluts kinnitas ERRile, et isegi tema polnud sellest reeglist teadlik.

„Tuuli astus suusakepi rihma peale, otsis paremat stabiilsust. Aga ta olevat seda suusa alla sättinud. Sellest on ka video. Kui viskad kepid maha ja astud kogemata rihma peale, siis see pole keelatud. Üldjuhul siis sportlasi ainult hoiatatakse. Aga rihmade sättimine on keelatud. Tuuli kindlasti ei teadnud, et on selline reegel. Mina ka ei teadnud. Ma pole kuulnud, et keegi oleks selle eest maha võetud,“ lausus Tobreluts.

Vittozzi järel sai hõbemedali sakslanna Janina Hettich-Walz (0 trahvi; +20,5) ja pronksi prantslanna Julia Simon (1; +29,6).

13. koha saavutanud Ermits jäi oma võistlusega väga rahule, kuigi kahetses pisut teises lasketiirus saadud ühte trahvi.

„Vaheapeal tundub see biatlon nii lihtne. Lihtsalt tuli välja. Ei oskagi öelda, miks ja kuidas,“ sõnas õnnelik Ermits ERRile. „Nagu ma juba ütlesin, kui on selline vorm, siis on laskesuusatamine lihtne. Juba enne võistlust tundsin, et kõik on nii lahe ja tahan lihtsalt rajale minna. Võrdluseks oli detsembris kõik vastupidine. Toona ma ei tundnud ennast enesekindlalt, aga nüüd on päris hea olla.“