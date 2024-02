BLOGI | Ermits tegi MMi tavadistantsil karjääri parima võistluse, Tomingas sai disklahvi

Tuuli Tomingas lõpetas kahe trahvi juures 11. kohal, kuid paraku ta diskvalifitseeriti võistluse järel. Tomingas oli püstitiirus ühe suusa alla pannud suusakepi rihma, mis on reeglitega keelatud. See annab kohtunike hinnangul sportlasele eelise, sest aitab laskeasendis stabiilsust parandada.

„Tuuli astus suusakepi rihma peale, otsis paremat stabiilsust. Aga ta olevat seda suusa alla sättinud. Sellest on ka video. Kui viskad kepid maha ja astud kogemata rihma peale, siis see pole keelatud. Üldjuhul siis sportlasi ainult hoiatatakse. Aga rihmade sättimine on keelatud. Tuuli kindlasti ei teadnud, et on selline reegel. Mina ka ei teadnud. Ma pole kuulnud, et keegi oleks selle eest maha võetud,“ lausus Tobreluts.