Hukkunud maailmarekordimehe isa nõuab uurimist. „Üks seltskond käis teda neli päeva enne õnnetust otsimas“

Kiptumi isa Samson Cheruiyot rääkis Keenia telekanalile Citizen TV, et neli päeva enne õnnetust otsis Kiptumi taga üks neljaliikmeline seltskond, vahendab Daily Mail.

„Sain teada, et mu poeg on surnud, kui vaatasin uudiseid. Läksin ka sündmuspaigale, aga politsei oli tema surnukeha juba Eldoreti viinud,“ sõnas ta.

„Ta oli mulle öelnud, et keegi tuleb ja aitab meil maja ehitada. Ta ütles, et ta ise on nüüd vormis ja võib joosta aja 1:59. Ta oli mu ainus laps. Temast jäid maha meie emaga ja tema lapsed. Tema ema oli mõnda aega haige. Olen praegu äärmiselt kurb.“