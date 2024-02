FC Floraga liitus põneva perekondliku taustaga 18-aastane Oliver Nikola Cekredzi

Oliver on kolmest vennast keskmine – vanem vend tegeleb autode müügiga ning noorem on samuti jalgpallur. Küsimusele, kas noorem vend mängib paremini kui tema, vastas keskväljamees muigavalt: „No vaatame! Hetkel mitte, aga võib-olla mõne aasta pärast!“

Jalgpallliga alustas Cekredzi Stockholmi Hammary IF-i noortesüsteemis ning pallis seal kuni 16-aastaseks saamiseni. Seejärel liitus ta IF Brommapojkarnaga, kus esindas kahe viimase hooaja vältel klubi U17 ja U19 noortemeeskondi. Cekredzi tunnistab, et profilepingut ta Brommapojkarnaga ei sõlminud, ent karjääri jätkamiseks pakuti huvitavaid võimalusi nii Rootsi kui välismaa klubide poolt. Valik langes FC Flora kasuks ning tänaseks on elukutselise mängija leping 15-kordse Eesti meisterklubiga taskus. „Mulle avaldas mõju FC Flora mõtteviis ning see, kuidas nad noori mängijad arendavad. Leidsin, et FC Flora on minu jaoks parim valik ning otsustasin Brommapojkarnast lahkuda,“ selgitas ta.