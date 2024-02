TÄNA DELFI TV-s | TalTech sai viimati Pärnult sahmaka. Kas karika veerandfinaal tuleb tasavägisem?

Pärnu abitreener Martin Müürsepp: „Lähme platsile sooviga enda võiduseeriat pikendada ja liikuda edasi poolfinaali. [TalTechi peatreeneri] Alar Varraku käekiri on meile tuttav ning me oleme valmis, et meie tagumised hakkavad saama esimesest sekundist kõva kaitsesurvet. TalTechi kaitse agressiivsus sõltub mõneti sellest, kas Pehka on vigastuspausilt tagasi või mitte. Neil on küll rida kaotusi all, kuid ülikooli treeneriduo on suuteline ka raskes seisus üllatama. Paberil on meil pikkust rohkem ning ka pikem pink peaks andma eelise just meile. Suurorg kogus eelmises mängus hoogu ja enesekindlust 1-1 olukordades meid ette võttes. Tegime seal tema vastu mitmeid vigu ning saatsime ta liiga lihtsalt vabaviskejoonele. See ei tohi korduda! Lisaks tuleb meie mängijatel scouting raport’ist kinni pidada, et teised mehed Suuroru kõrval meile pahandust ei teeks.“