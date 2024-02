TÄNA DELFI TV-s | Karikavõistluse veerandfinaalis kohtuvad „vanad sõbrad“ Tartu Ülikool ja Keila

Tartu Ülikooliga on Keilal oma, olgugi et lühike, aga värvikas ajalugu. Just Tartu vastu saavutas Keila 2022. aasta sügisel Eesti-Läti ühisliigas oma esimese võidu. Meeskondade viimases omavahelises kohtumises jäi 12. detsembril skooriga 77:73 peale Tartu, kuid 15. novembril võttis Keila koduväljakul 80:73 võidu.

Keila Coolbeti peatreener Peep Pahv: „Karikavõistlused on eriline formaat - kõik sõltub ühest mängust ja sellest, kes just sellel hetkel suudab oma parima maksma panna. Meie ja Tartu vahelised heitlused on alati olnud pingelised ning usun, et ka karikavõistluste veerandfinaal pole erand. Võit tähendaks meie jaoks hooaja ühe eesmärgi täitumist - seda teavad nii mängijad, kui ka treenerid. Viimased mängud on näidanud, et oleme heas hoos ning usun, et see hoog jätkub ka Tartus.“