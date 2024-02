OTSEPILT DELFI TV-s | Karikavõistluse veerandfinaalis kohtuvad „vanad sõbrad“ Tartu Ülikool ja Keila

Tartu Ülikooliga on Keilal oma, olgugi et lühike, aga värvikas ajalugu. Just Tartu vastu saavutas Keila 2022. aasta sügisel Eesti-Läti ühisliigas oma esimese võidu. Meeskondade viimases omavahelises kohtumises jäi 12. detsembril skooriga 77:73 peale Tartu, kuid 15. novembril võttis Keila koduväljakul 80:73 võidu.