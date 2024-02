Eesti koondislane krooniti Belgia karikavõitjaks

Prantsusmaa meeste meistriliigas pidi Märt Tammearu tööandja Tours tunnistama Tourcoing´ 3:2 (17/25 21/25 25/19 25/18 22/20) paremust. Tammearu kaasa ei teinud. Ardo Kreek ja Arago de Sete said kirja 3:2 (25/18 10/25 17/25 25/20 17/15) võidu St-Nazare´i üle, eestlasest tempomees samuti seekord ei mänginud. Tabelis on Tours 39 punktiga neljas ja Sete 26 punktiga 11.

Bulgaaria meeste kõrgliigas peeti kahe vooru kohtumised. Markus Uuskari ja Dobrudzha 07 said esmalt 3:0 (27/25 25/23 25/16) jagu Rakovski meeskonnast, Uuskarilt oma klubi parimana 19 punkti (+6; mh 5 serviässa). Seejärel tuli aga tunnistada Pirini 3:0 ( 25/15 25/18 25/17) üleolekut, Uuskari panustas selles mängus resultatiivseimana 11 punkti (+5). Markkus Keel ja Cherno More said esimeses mängus 3:1 (25:21, 21:25, 25:23, 25:19) võidu Ivkoni üle, Keel tõi lisaks Cherno More rünnakute juhtimisele ka 1 punkti (-2). Teises kohtumises jäädi 1:3 (21/25 25/20 22/25 22/25) alla Sofia Levskile, Keel sai taas kirja täismängu ja tõi ka 2 punkti (+2). Tabelis asub Cherno More 19 silmaga kaheksandal ja Dobrudzha 14 punktiga 11. kohal.