Levadia noored alistasid finaalis tugeva Šahtari ja võitsid maineka Ida-Euroopa turniiri

„Meie missioon oli algusest peale selge - aru saada faktoritest, mis teevad mentaliteedist võitja mentaliteedi, et mängijatel oleks julgust minna vastu tugevate vastaste vastu. Lisaks oli tähtis mõtteviis, mida jalgpall meile kõigile tähendab ja miks nad seda mängivad. Tähtis oli ka sõnum, et kust me tuleme, keda me esindame (klubi, oma nimi ja riik). Kui kõik need olid mängijatele selged, siis see aitas meid väljakul ja ma olen väga uhke oma mängijatele üle!“