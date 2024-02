FOTO | Nõmme Gümnaasiumi spordihoones avati Jüri Tarmaku bareljeef

Nõmme Gümnaasiumi (end Tallinna 10. Keskkool) vilistlaste seas on kuulsaid sportlasi ning mõned neist on eksponeeritud spordihoones olevatel fotodel (Kaija Parve, Veiko Siimar, Hanno Selg jt). Jüri Tarmakule, vilistlastest ainsale olümpiavõitjale, paigaldati spordihoone fuajeesse täna bareljeef.

Tarmak võitis olümpiakulla 1972. aastal Münchenis ja oli esimene eestlane, kes krooniti olümpiavõitjaks kergejõustikus. Ajalooline on ka see, et Tarmakule langes au olla ühe ajajärgu lõpetajaid kergejõustikus – nimelt tuli temast viimane rullstiili kasutanud olümpiavõitja meeste kõrgushüppes.

„Meeliülendav on näha, et Kaido Paltsi idee on läbi Mati Karmini osavate käte ja terava pilgu teoks saanud,“ sõnas Nõmme linnaosa vanem Karmo Kuri.

Mälestustähis paigaldati Nõmme Gümnaasiumi spordihoone fuajeesse kõrgusele 2,23 meetrit, mis tähistab Jüri Tarmaku tulemust olümpiakulla võitmisel. Üks eesmärk on luua inimestele reaalne tunnetus mälestustähise kõrval seistes, kui kõrgest latist Jüri Tarmak üle hüppas. Teisalt oleks mälestustähis ka hea tunnetuslik õppevahend õpilastele mõistmaks, et piisava tahte ja pingutuse tulemusel on kõik võimalik.

Tarmaku tahet ja võistlusvaimu rõhutasid bareljeefi avamisel paljud kõnelejad. Üks koolivendadest kirjeldas avakõnes Jüri himu ja huvi nii ise võisteldes kui võistlusi korraldades. Selliste võistluste toimumist ning ka nende protokollide säilimist veel mõni aeg tagasi kinnitas ka Tarmaku poeg. Võistlusi meeldis Jüri Tarmakul korraldada nii kooli- kui enda koduhoovis ning välja mõtles ta need alade võtmes selliselt, et ka tüdrukud saaksid osaleda ja konkurentsis olla.