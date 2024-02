Eesti epeenaiskonna õhkõrn võimalus jõuda Pariisi olümpiale: Hiinas võidetakse ja Ukraina põrub

„Hiina on meile alati ebamugav vastane olnud, komistuskivi,“ tõdes epeenaiskonna peatreener Kaido Kaaberma. „Ei teagi, mis nihu läks. Rääkisime küll, et alguses ei tohi suurde kaotusseisu jääda, aga jäime. Jutt on üks asi, kuid vehklemine närvilises õhkkonnas midagi muud. Sääraseid altminekuid on meil varemgi olnud. Võtame või Legnano MK, kus jäime Ukraina vastu kohe taha ja kaotasime. Seal Ukraina turniiri võiduga eest ära läkski.“