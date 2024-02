Latvala tegi Evansi kohta üllatava otsuse. Adamo ei kiida seda heaks

Kuigi Evans on sisuliselt ainus Toyota sõitja, kes tänavu MM-tiitli eest heitleb, ei plaani Latvala teda tiimikorraldustega aidata.

Latvala kinnitas seda DirtFishile. „Meil on ainult Elfyn, kes võib tõesti tiitli suunas minna, kuid me usume ausasse mängu ja tahame sõitjate vahel ausat võitlust, nii et me ei tee taktikalisi muudatusi,“ lausus soomlane.

Toyota teine täiskohaga sõitja on oluliselt väiksema kogemusega Takamoto Katsuta. Valitsev tšempion Kalle Rovanperä ja vanameister Sebastien Ogier teevad tänavu kaasa pooliku programmi.

„Meil on võimalused tootjate meistritiitlile, kui mõelda meie sõitjate koosseisule. See on koht, kus ma arvan, et saame tõeliselt väljakutseid esitada. Aga sõitjate tiitli nimel on asi selles, et Elfyn peab üksi hakkama saama,“ lisas Latvala.

Endine Hyundai meeskonna boss Andrea Adamo Latvala seisukohast aru ei saa.

„Igal variandil on positiivne ja negatiivne külg. Ma saan Jari-Mattist aru. Olles olnud rallisõitja, ei olnud ta võib-olla rahul meeskonna korraldustega, arvates et need pole ausad. Kuid minu arvates, kui arvestada, et arveid maksavad tootjad, on neil õigus otsustada, milline on parim valik MM-tiitli koju toomiseks,“ sõnas Adamo.

Ta lisas: „Meil on juhtumeid, kus tänu meeskondlikele korraldustele on tiitleid võidetud ja kaotatud. Kuid me peame austama tootjaid, kes maksavad arveid, palga, nad peavad kõik tegema, et võita. Küsimus ei ole selles, kas võita õiglaselt või mitte. Küsimus on eesmärgi saavutamises. Ja eesmärk on võita.“

Adamo lisas, et vahest ongi Toyota jaoks tänavu tähtis vaid meeskondlik arvestus. „Samuti peame endalt küsima, kas Toyota on huvitatud sõitjate tiitli võitmisest. Võib-olla nad ei olegi sellest huvitatud ja tahavad keskenduda ainult tootjate tiitlile. Minu jaoks on see [tootjate tiitel] ainus, mis on rallis tõeliselt oluline – aga see on juba teine teema.“

Autoralli MM-hooaja teine etapp Rootsis algab sel neljapäeval.