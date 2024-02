MM-il ülinapilt poolfinaalist välja jäänud Zirk näitas viimase kolme aasta parimat aega

24-aastane eestlane läbis 200 m vabaujumise distantsi ajaga 1.47,54 ning saavutas sellega 67 mehe konkurentsis 20. koha. Edasipääsust poolfinaali jäi eestlast lahutama vaid 0,17 sekundit.

“Pigistasin maksimumi välja,“ rääkis Zirk peale eelujumist, kus ta viimati näitas nii kiiret tulemust Tokyo olümpiamängudel. „Eesmärk oli kõik 50 m lõigud ujuda alla 28 sekundi ning selle ülesandega sain hästi hakkama.“

Eelujumiste kiireimad olid sakslased Lukas Märtens ja Rafael Miroslaw vastavalt aegadega 1.45,74 ja 1.45,89. Zirk tõdeb, et just meeste 200- ja 400 m vabaujumises on keskmine tase siin võistlusel kõige kõrgem.

„Jah, kuigi paljud tippujujad on puudu, siis just 200- ja 400 m distantsil on tase säilinud üsna sarnane võrreldes eelmise suvega,“ rääkis homseks põhialaks valmistuv sportlane. “Aga see on kindlasti positiivne, sest näitab, et ujumine on lisaks suurriikidele arenenud ka väiksemates kohtades.“

Homse põhiala 200m liblikujumise eel on eestlane positiivselt meelestatud, sest usub, et poolfinaal on vägagi tehtav ja miks mitte ka finaal. „Tuleb ujumine korraga võtta ning eelujumistes hea märk maha saada,“ ütles Zirk, kes tunamullu saavutas sel alal 11. koha. “Ettevalmistuseks ei ole aasta alguses olnud ülemäära palju aega, kuid kõik ujujad on võrdses seisus ning olen esimeseks lahinguks ehk eelujumiseks valmis.“