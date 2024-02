Rootsi suusatajal külmus Canmore´i MK-etapil peenis. „See oli kohutav ja kuradima valus“

Hiljem rääkis Poromaa kodumaa meediale, et tal külmus peenis: „Kurat, see tegi haiget. See oli jube kogemus,“ tunnistas rootslane pärast sõitu Expressenile.

„Arvasin, et peenise külmumist kogenud sõitjad on liialdanud. Kui pagan, see tegi väga haiget. See oli kohutav ja kuradima valus ning pole üldse naljakas,“ jätkas Poromaa.