Selgus Eesti korvpallikoondise koosseis EM-valikmängudeks, Kotsar ja Raieste nimekirjas

Rahvuskoondise peatreener Jukka Toijala sõnul on esimeses valikaknas koondises mängijad, kes on tuttavad süsteemiga ning kelle tervis ja vorm lubab koondist esindada. „Meil hakkab kolmas valiktsükkel ja valikusse kuuluvatest mängijatest on mõned olnud kaasas kõik tsüklid. Mängijate ring on suur, aga lõppvalikus olevatest mängijatest on kõik meile tuttavad ning pole kedagi, kes oleks esmakordselt koondises,“ selgitas Toijala mängijate valikut ning lisas: „Eks valikakendega ongi nii, et lõpuks me vaatame kuidas mängijate tervis ja vorm on ning valime selle põhjal. Positiivne on, et me oleme täna jõudnud sellisesse seisu, kus meil on kahe meeskonna jagu mängijaid, kes on meie programmist läbi käinud ning kelle seast me valiku teeme.“

Viimastel nädalatel on palju kõneainet tekitanud Euroliigas Baskonia särgis mängivate Maik-Kalev Kotsari ja Sander Raieste liitumine koondisega. Peatreeneri sõnul on nõusolek mõlema mängumehe liitumiseks olemas. „Alates tänasest on veel nädal selleni kui me koguneme ning alustame treeningute ja alati võib midagi muutuda. On olemas oht, et keegi haigestub või saab treeningutel vigastada. Aga nõusolek Kotsari ja Raieste liitumiseks on olemas,“ sõnas Toijala.

Esimeses EM-valikmängude aknas kohtub Eesti esmalt võõrsil Põhja-Makedooniaga ning seejärel võõrustatakse Tallinnas lähinaabrit Leedut. Vastased on Toijala jaoks tuttavad, sest tema ametiajal on mõlemaga kohtutud kolmel korral.