DELFI VIDEO | Eestlased pürgivad lipujalgpallis Los Angelesi olümpiale. „See pole üldse mingi utoopia“

On heaks tavaks saanud, et iga olümpiamängude võõrustaja toob olümpiakavva mõne uue, endale omase spordiala. USA-s on lipujalgpall koolilaste seas umbes sama populaarne kui meil rahvastepall. Reeglitelt meenutab see Ameerika jalgpalli. Õigemini on see Ameerika jalgpalli vähem vägivaldsem väike vend. 2028. aasta Los Angelesi olümpiakavva lisati see mullu sügisel koos pesapalli/softpalli, kriketi, lacrosse’i ja squashiga.