OTSEPILT DELFI TV-s | Viimsi ja Rapla kohtuvad karikavõistluste veerandfinaalis. Avapoolaeg jäi viiki

Mängu avapoolaeg on lõppenud viigiliselt 44:44.

Viimsi korvpalliklubi käekäik pole pärast edukat aasta lõppu, mil teeniti neli järjestikust võitu, olnud parim. Kaotatud on 10 kohtumist järjest. Viimati tunnistati Riia Zelli 81:64 paremust.

Haigusest räistud Rapla on uue peatreeneri Brett Nõmme käe all tõusnud Eesti-Läti liigas play-off´i konkurentsi. Hooaja 22-st kohtumisest on võidetud 14. Viimane mäng peeti jaanuari lõpus, kui kodusaalis alistati lisaajal Liepaja 98:89.