VAATA JA KUULA | Kas Taltsil on siseinfot? „Pakun, et üks Baskonia mängija saab tulla koondisele appi, teine mitte“

Seniajani on selgusetu, kas Eestile saavad tulla appi igapäevaselt Baskonia klubis mängivad Maik-Kalev Kotsar ja Sander Raieste. Talts teeb saates tarka nägu ning annab mõista, et pigem üks mees tuleb, teisega on keerulisem. Kullamäe lisab, et koduse Leedu mänguga on kõik pigem hästi, saal on välja müüdud ja rahvas on kaasas, aga tema hinges on kartused ja kõhklused seoses esimese lahinguga Põhja-Makedoonias. Et sealt halba üllatust ei tuleks. Loomulikult käivad asja juurde ka erinevat sorti põhjendused ja spekulatsioonid. Jurtšenko rahustab, Skopjes on Eesti koondisel pigem hästi läinud, küll koondis hakkama saab.