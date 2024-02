SUPER BOWL-i PÄEVIK | Chiefs ja Mahomes tulid rongi alt välja ning võtsid lisaajal ajaloolise võidu!

Ka lisaajal jäi Chiefs kaotusseisu, kuid mängujuht Patrick Mahomes näitas otsustavatel hetkedel külma närvi ning tema sööt Mecole Hardmanile kindlustas meeskonnale teise järjestikuse Super Bowli tiitli. Kansas City klubi võib nüüdsest lugeda NFL-i aegade suurimate dünastiate sekka, sest nad on viimasel viiel aastal võitnud kolm tiitlit. Ajaloos on sama suutnud vaid Pittsburg Steelers 1970. aastatel, Dallas Cowboys 1990. aastatel ning eelmisel kahel kümnendil kahel korral Tom Brady ja Bill Belichickiga mehitatud New England Patriots.

Suurte sekka tõusis ka peatreener Andy Reid, kes on nüüd üks viiest juhendajast, kes on võitnud kolm Super Bowli. Enne teda jõudsid selle tähiseni Bill Belichick (6), Chuck Noll (4), Bill Walsh (3) ja Joe Gibbs (3). Samuti on mängu MVP-ks valitud Mahomes kuues mängujuht, kellel on kodus vähemalt kolm meistrisõrmust – temaga jagavad seda staatust Tom Brady (7), Joe Montana (4), Terry Bradshaw’ (4), Troy Aikman (3) ja Earl Morrall (3).