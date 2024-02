Hooaja tähtsaima jõuproovi eel vaimselt augus olnud Tomingas näitas, et oskab ja suudab küll. Ainsad eksimused tulid teises lamadestiirus, seevastu palju probleeme valmistanud püstitiirud läbis ta puhaste paberitega. Ning suusarajal oli 29-aastane sportlane koguni kaheksas.

„Õnneks suutsin õigel ajal teha seda, milleks ma treeninud olen,“ rääkis õnnelik Tomingas Delfile. „Kaks trahvi oli pigem suur õnnestumine. See, et ma püsti mõlemad tiirud puhtalt sain, on minu kohta ikka suur kordaminek.“