12 korda teine koht! Kes on Eesti kahevõistlejate nina alt võidud endale napsanud?

Kahevõistleja Kristjan Ilves saavutas Otepääl toimunud kahevõistluse MK-etapil kahel korral teise koha. Senise karjääri jooksul on Ilves tõusnud MK-sarjas poodiumi teisele astmele nüüd kuuel korral. Omal ajal oli kuuel korral MK-sarjas teine ka Allar Levandi. Kokku on eestlased kahevõistluse MK-sarjas jõudnud poodiumile 19 korda, kuid võit on seni saavutamata. Kes on eestlaste eest esikohad endale napsanud?