Pühapäeval võtab Levadia mõõtu Villarreal B meeskonnalt. Ehkki näiliselt on tegu justkui duubliga, siis nad mängivad tugevas Hispaania esiliigas, kus nad on 24 satsi seas 20. kohal. Sealjuures leiab meeskonnast Hispaania, Argentina, Uruguay ja Serbia U21 koondislased. Nende suurim täht on 26-aastane Javi Ontiveros, kellel on kirjas 86 matši La Ligas.