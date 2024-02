Egon Kaur võitis Lätis kõik kiiruskatsed

Rallile olid Kaur ja Birjukov läinud kindla eesmärgiga: „Meie võitlusauto on tegelikult arendanud sama Leedu meeskond, kellega rallil osalesime. Neil on välja arendatud oma vedrustuse lahendus, meie aitasimegi autot katsetada ja vaadata ka võistlusolukorras, kuidas see toimib. Meil oli lootus, et äkki tuleb rallile starti rohkem Rally2 autosid, aga kahjuks seda ei juhtunud. Suurema konkurentsiga oleksime saanud paremini võrrelda autosid omavahel,“ selgitas Kaur.